ANKETA: ŠTA VOGOŠĆANI MISLE O OTUĐIVANJU SLIVNIH REŠETKI I POKLOPACA SA ŠAHTOVA

Posljednjih mjesec dana na području općine Vogošća u više navrata došlo je do otuđivanja, sa putnih komunikacija, slivnih i linijskih željeznih rešetki za oborinske vode, kao i poklopaca sa vodovodnih i kanalizacionih šahtova. U Mjesnoj zajednici Svrake zabilježena su četiri takva slučaja u ulicama Ravne i Podgaj. U Mjesnoj zajednici Semizovac linijska rešetka je otuđena u ulici Nova cesta, a u Mjesnoj zajednici Hotonj slivna rešetka u ulici Rašida Bešlije. Najviše je takvih slučajeva bilo u Mjesnoj zajednici Vogošća I gdje je do otuđivanja poklopaca sa šahtova došlo u Krivoglavcima i u Omladinskoj ulici, a slivnih rešetki u ulicama Safeta Krupića, Hasana Merdžanovića i Donja Jošanica. O svim ovim događajima obavještena je Policijska uprava Vogošća. Naše sugrađane smo pitali šta misle o ovakvim postupcima pojedinih sugrađana, kazali su da nadležni trebaju da se pobrinu i kazne one koji uništavaju ono što je za sve nas dobro. Neki ističu da u njihovim ulicama ima toga, obavjestili su Službe koji su sanirali uništeno. Građani kažu i da se nadaju da ovakve stvari neće se ponavljati.

Apelujemo i na građane Vogošće da obrate pažnju na vozila koja se nepotrebno zadržavaju u blizini slivnih rešetki i šahtova jer otuđivanje poklopaca i rešetki ne samo da nanosi materijalnu štetu nego dovodi i do problema u neometanoj odvodnji oborinskih voda.