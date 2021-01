ANKETA: ONLINE ILI REDOVNA NASTAVA

Drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo počinje u ponedjeljak prvog februara 2021. godine. Prema uputstvu nadležnog ministarstva nasava će se odvijati po istom modelu koji je bio na snazi do 31.12.2020. godine, po kombinovanom i online modelu. Naši sugrađani uglavnom misle da online nastava predugo traje i da je vrijeme da se djeca vrate u učionice. Dodatni razlog za to navode naši sugrađani je i činjenica da su otvoreni ugostiteljski objekti i odmarališta, jer sve to mogu biti izvori zaraze.

Sve škole sa područja Kantona Sarajevo dužne su pratiti epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizirati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kontinuirano, u suradnji sa nadležnim organima, pažljivo analizira i prati situaciju izazvanu infekcijom Covid-19, radi eventualnog donošenja novih mjera i preporuka za odvijanje neposrednog odgojno-obrazovnog nastavnog procesa u školama.