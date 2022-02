ANKETA: KOJE SU TO ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE NAŠIH SUGRAĐANA?

Mnogi ljudi širom svijeta povukli su se tokom izolacije u radikalno drugačije živote. Želja da se ostane bezbijedan dovela je do nekih dramatičnih promjena u ponašanju. S obzirom da na pojavljivanje bolesti utječu nezdrave životne navike, to ujedno znači da te bolesti mogu biti spriječene kroz promjenu ponašanja i preuzimanje zdravih životnih navika, te kroz preventivne mjere zdravstvene zaštite. Na ulicama Vogošće pitali smo naše sugrađane koliko je pandemija koronavirusa utjecala na zdrave životne navike? Većina naših sugrađana kažu da je pandemija COVID-19 utjecala u velikoj količini na sve sfere života, pa tako i na zdrave životne navike. Neki od njih kažu da je bavljenje sportom jedan o najboljih životnih stilova. S obzirom da je sezona gripa i prehlada, te da je sveprisutniji strah od koronavirusa, naši sugrađani najviše traže i kupuju namirnice koje su preporučljive kod jačanja imunološkog sistema, voće i povrće bogato vitaminom C, koliko su to u mogučnosti.

Svi imamo različite potrebe i nalazimo se u različitim životnim fazama. Ipak, postoje neke univerzalne navike od kojih svi možemo imati koristi. Prevencija je najbolji lijek svake bolesti. Redovne posjete ljekarima, zdrave životne navike koje uključuju izbalansiranu ishranu, sport, boravak u prirodi uz postizanje nulte stope stresa je način da se kvaliteta života značajno poboljša.