ANKETA: INTERNET KUPOVINA DA ILI NE?

Internet kupovina, kao uopšte online princip poslovanja kako u našoj zemlji tako i u cijelom svijetu posljednjih godina je sve prisutniji i popularniji. U doba pandemije COVID – 19 online kupovina, plaćanje računa i slično postaje, pa može kazati naša svakodnevnica. Iako je prihvaćena od većine građana, još uvijek postoje oni koji takvoj kupovini ne vjeruju, a na žalost ima i onih koji su na vlastitoj koži iskusili njenje negativne strane. Dobili su proizvode koje nisu poručili ili proizvode slabije kvalitete ili nisu ništa ni dobili. Kao i u cijelom svijetu tako i u Vogošći je bilo pozitivnih, ali i onih manje pozitivnih iskustava. Naši stari sugrađani kažu da ne vjeruju i ne koriste online kupovinu, dok su mlađi sa takvim kupovinama vrlo iskusni. Savjetuju da je važno provjeriti ponuđače i tražiti iskustva drugih korisnika.

Htjeli mi to ili ne, novo doba donosi neka nova pravila, s pandemijom ili bez nje online kupovina, plaćanje računa pa i druge online uslige će sigurno preuzeti ulogu klasičnom načinu kupovine. Sve to ima svoje mane ali i pednosti od uštetde vremena, bez teških procedura, čekanja u redovima, pa do ove situacije kada nam je važno izbjeći kontakte i spriječiti mogućnost širenja zaraze.

Dakle online poslovanje nije loš potez i ne treba biti isključen kao opcija, samo je važno naučiti pravlino koristiti intnet alate.