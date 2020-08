ANALITIČKI PRIKAZANA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJE OD 1. JUNA DO 3. AVGUSTA: NA SREĆU, NEMAMO EKSPONENCIJALNI RAST OBOLJELIH U KANTONU SARAJEVO

Epidemiologinja Anisa Bajramović iz Zavoda za javno zdravstvo KS na jučerašnjoj press konferenciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS predstavila je analizu epidemiološke situacije u KS od 1. juna do 3. avgusta 2020. godine.

U ovom periodu u KS potvrđena su 2.644 slučaja COVID-19 infekcije, s tim da ukoliko se dodaju i oboljeli u posljednja dva dana, taj broj iznosi 2.877. Od toga je trenutno 1.313 aktivnih slučajeva.

U trenutku kada je proglašen prestanak stanja prirodne nesreće 31. maja 2020.godine, u KS nije bio evidentiran nijedan slučaj zaraze koronavirusom. Četiri dana kasnije, registrovan je prvi novozaraženi slučaj i u narednim danima svakodnevno se bilježe novi slučajevi infekcije.

Prosjek zaraženih u junu mjesecu iznosi 11,5 osoba dnevno. U mjesecu julu dolazi do značajnog širenja zaraze, tako da je 2. jula zabilježen najveći broj novozaraženih kada je u jednom danu infekcija potvrđena kod 107 osoba.

U narednim danima je došlo do porasta broja testiranih. Prosječno u julu je testirano 323 osoba dnevno, te se bilježi porast novooboljelih od 65,4 osobe dnevno.

Prema stručnim pokazateljima, može se govoriti o sedmičnom porastu oboljelih u KS od 10 posto.

Analizom je utvrđeno da je u KS zabilježen linearni rast oboljelih. Prema riječima epidemiologinje Bajramović, to je dobar pokazatelj i situacija nije zabrinjavajuća. Na sreću, kako ona dodaje, mi nemamo eksponencijalni rast oboljelih, a to znači svake sedmice dupli broj oboljelih u odnosu na prethodnu.

U periodu od 21. jula do 3. avgusta bilo je u hospitalizaciji svakog dana od 60 do 75 osoba što predstavlja pet posto od broja svih oboljelih.

“Jučer se zabilježio veći skok kada je hospitalizirano 13 osoba u jednom danu”, potsjetila je Bajramović.

Kada se govori o spolnoj strukturi oboljelih, 48 posto oboljelih su žene, a 52 posto su muškarci. U analizi je istaknuto da su do sada umrle 42 osobe, tri puta više su umirali muškarci, a prosječna dob umrlih je 64 godine.

Infekcija je zabilježena kod 67 djece do šest godina (2,46 posto), kod dobne skupine od sedam do 14 godina starosti bilježi se oboljenje u iznosu od 2,5 posto, a skupina od 15 do 18 godina starosti čini dva posto oboljelih. Zbirno, oboljele djece i mladih do 18 godina ima 7 posto.



Najveći broj oboljelih se bilježi u dobnim grupama od 19 do 35 godina, 36 do 50 godina i do 50 do 65 godina. Trideset posto oboljelih je iz dobne skupine od 36 do 50 godina, a dva posto manje su oboljeli iz dobne skupine od 19 do 35 godina. U dobnoj skupini od 50 do 65 godina je 23 posto oboljelih.

Preostali procenti se odnose na osobe starije od 65 godina, što potvrđuje da te osobe više brinu od svojoj zaštiti i preventivni bolesti.

Prema broju oboljelih na 10.000 stanovnika, najviše oboljelih imaju općine Stari Grad i Centar, bez obzira što je nominalno najveći broj oboljelih trenutno u općini Novi Grad, njih 410.

Kao osnovi izvor zaraze, prema ovoj analizi, jesu porodični klasteri, a nerijetko se veći broj oboljelih u porodice pojavi istovremeno. U većini slučajeva prvooboljeli se virusom zarazi na poslu, što je utvrđeno anketiranjem oboljelih i njihovih kontakata. Najugroženije skupine su zaposleni u kancelarijama, gdje zbog svoje veličine, nije moguće poštovati epidemiološke preporuke.

“Drugi veći izvor zaraze su importovani slučajevi, gdje je većina slučajeva vezana za susjedne zemlje”, zaključila je dr. Bajramović.

Direktor Javne ustanove “Dom zdravlja KS” Muhamed Ahmić kazao je u svom kratkom obraćanju na današnjoj press konferenciji da ova zdravstvena ustanova radi u izuzetno otežanim uslovima.

“Naši uposlenici se nalaze na izmaku snaga. Epidemija koronavirusa pogađa pored stanovništva i naše zaposlenike. Krizni štab Ministarstva Kantona svakodnevno traži adekvatna rješenja, jer smo primorani da svakodnevno revidiramo naš rad, kako po pitanju kadrova tako i po pitanju prostora. Mi smo svjesni svih primjedbi koje pacijenti upućuju na račun Doma zdravlja. Shodno tome sam jučer imao sastanak sa premijerom Marijom Nenadićem s ciljem da zajedno poboljšamo rad u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te pronađemo brža i efikasnija rješenja. Ubijeđen sam da, ukoliko se svi zajedno budemo striktno pridržavali preporučenih higijenskih i epidemioloških mjera, da ćemo savladati ovu epidemiju”, kazao je član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS Ahmić.

