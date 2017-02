A1 KOŠARKAŠKA LIGA BIH: PORAZ VOGOŠĆE U JABLANICI

15.kolo A1 košarkaške lige BiH s razlogom se može nazvati “kolo derbija” jer svaka od utakmica bila je na neki način utakmica odluke. Možda je najznačajnija bila ona odigrana na Mojmilu između Burcha i Gradine iz Srebrenika (78:71), duel drugoplasirane i trećeplasirane ekipe koje još uvijek vrebaju svoju priliku za prvu poziciju. Čini se da će do kraja sezone najinteresantnija biti borba za četvrtu poziciju za koju u ovom trenutku najviše šansi imaju Igman, Turbina i Čelik. I dok je Igman na Ilidži slavio u direktnom duelu sa Čelikom (78:72) Turbina je u Jablanici tražila svoju šansu protiv lidera Vogošće.

Veći dio prvog poluvremena igrači Turbine imali su prednost na svojoj strani no Vogošćani nisu dopuštali da se domaćin “odlijepi”. Ekipe su igrale u serijama a upravo jednom takvom od 5-0 Jablaničani završavaju prvo poluvrijeme sa minimalnom prednošću – 35:34.

Igra “koš za koš” obilježila je i nastavak utakmice a na ulasku u posljednju četvrtinu minimalna prednost je ovaj put na strani Vogošće, 51:53. Početkom posljednjeg perioda Vogošćani prvi put dolaze i do osjetnije prednosti od +8 (53:61) ali uslijedio je neshvatljiv pad u igri što je bilo dovoljno domaćinima da tu prednost u potpunosti anuliraju. Serija od čak 17-2 Turbine u posljednjih sedam minuta utakmice bila je više nego dovoljna domaćinima da zabilježe veliku pobjedu (70:63) u borbi za već spomenutu četvrtu poziciju i da nanesu treći ovosezonski poraz Vogošćanima.

Bez obzira na poraz Vogošća ostaje lider na tabeli A1 lige BiH i sada više nemaju pravo na kiks, ukoliko sa prve pozicije žele krenuti u Play-off.

KK TURBINA – KK VOGOŠĆA

(19:19, 16:15, 16:19, 19:10)

KK TURBINA: Babić 15 (5 asist.), Budim 2, Zukić -, Krečinić -, Arfadžan 3, Brekalo 8, Mešić 17 (9 sk.), Kevrić 3, Đelmo 15, Špago -, Korkman 2, Galešić 5

KK VOGOŠĆA: Holjan -, Džafić -, Peljto 12 (7 asist.), Sijerčić -, Bešo 5, Dedović 11, Fazlić 13 (10 sk.), Mustafica 7 (8 sk.), Buza 5, Klinac -, Maksimović 10, Kurtić –

A1 košarkaška liga BiH, rezultati 15.kola:

KK BURCH – KK GRADINA SREBRENIK 78:71

KK IGMAN – OKK ČELIK 78:72

KK TURBINA – KK VOGOŠĆA 70:63

KK PROMO DONJI VAKUF – KK TRAVNIK 70:58

KK GRADINA TEŠANJ – KK LUKAVAC (nedjelja 12.02. u 18:00)

KK ISKRA slobodna