A1 KOŠARKAŠKA LIGA BIH – DUEL VOGOŠĆE I BURCHA OPRAVDAO EPITET DERBIJA PROLJEĆA

Košarkaši Vogošće nastavljaju da nižu pobjede u A1 košarkaškoj ligi BiH. U okviru 14.kola na domaćem parketu dočekali su „Burch“ i na kraju slavili rezultatom 85:70.

Oko 400 gledalaca u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ stvorilo je odličnu atmosferu kakvu „derbi proljeća“ i zaslužuje a stotinjak navijača sarajevskog tima pomoglo je gostima da se u ovoj utakmici i ne osjećaju kao gosti u podređenom položaju.

Vogošćani tokom prvog poluvremena polako grade prednost koja je već u 12-toj minuti bila dvocifrena (27:15) no sve su to uspjeli prokockati u narednih 5-6 minuta kada dopuštaju igračima Burcha da naprave preokret i pređu u vodstvo, 37:40. Više sretno nego spretno Vogošća uspijeva anulirati prednost gostiju i na odmor se odlazi pri neriješenom rezultatu, 40:40.

U drugom dijelu očigledno je da su savjeti trenera Pašalića urodili plodom jer igrači Vogošće ubacuju u „brzinu više“ i prave seriju od 11-2 za desetak poena prednosti, što uspijevaju održavati do samog kraja utakmice. Trener Burcha pokušavao je pronaći dobitnu kombinaciju za novi preokret no u tome nije imao uspjeha. Raspoloženi trio Peljto-Fazlić-Mustafica nosili su ekipu Vogošće u ovoj pobjedi koja ih ostavlja na vrhu A1-ligaške ljestvice. Da li će tu ostati i do Play-offa više će se znati u narednom kolu kada gostuju u Jablanici ekipi Turbine koja se bori za četvrtu poziciju a Burch na svom parketu dočekuje Gradinu iz Srebrenika koja je također jedan od kandidata za šampionsku titulu u A1 ligi.

A1 košarkaška liga BiH, 14.kolo

KK VOGOŠĆA – KK BURCH 85:70

(19:13, 21:27, 23:14, 22:16)

VOGOŠĆA, SD Amel Bečković; gledalaca: 400; sudije: Haris Bijedić, Mirza Palo, Tarik Nikšić

VOGOŠĆA: Holjan -, Džafić -, Peljto 18 (5 asist.), Sijerčić 5, Bešo 2, Dragolj 3, Fazlić 27, Mustafica 16 (9 sk.), Buza 11 (9 sk.), Klinac -, Maksimović 3, Kurtić -; trener: Ahmed Pašalić

BURCH: Čičkušić 9, Džihan -, Rešidović 2, Bell -, Hadžihasanović 2, Ahmedić 14 (8 sk., 3 asist.), Velić 20, Jamaković 11, Alivodić -, Agić -, Karagić 8, Kalamujić 4; trener: Kemal Šećerović

REZULTATI 14.KOLA A1 KOŠARKAŠKE LIGE BIH:

KK GRADINA SREBRENIK – KK IGMAN 68:62

KK LUKAVAC – OKK ČELIK 66:72

KK TRAVNIK BT – KK TURBINA 92:88

KK VOGOŠĆA – KK BURCH 85:70

KK ISKRA – KK PROMO DV 63:81

slobodna ekipa GRADINA TEŠANJ

TABELA:

01 VOGOŠĆA 11-2

02 GRADINA SREBRENIK 10-3

03 BURCH 9-3 (-1)

04 IGMAN 7-6

05 TURBINA 7-6

06 ČELIK 7-6

07 TRAVNIK BT 6-7

08 PROMO DV 5-7

09 LUKAVAC 3-9

10 ISKRA 3-9 (-1)

11 GRADINA TEŠANJ 1-11

PAROVI 15.KOLA (11./12.02.2017.)

TURBINA – VOGOŠĆA

BURCH – GRADINA SREBRENIK

GRADINA TEŠANJ – LUKAVAC

PROMO DONJI VAKUF – TRAVNIK

IGMAN – ČELIK

slobodna ekipa ISKRA