A1 KOŠARKAŠKA LIGA BIH: DERBI KOLA PRIPAO VOGOŠĆANIMA

U derbi susretu 12. kola A1 košarkaške lige BiH grupa Jug u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ u Vogošći sastale su se ekipe koje konkurišu za osvajanje drugog mjesta u ovoj grupi i plasman u Play-off – ekipe Vogošće i Radničkog iz Goražda.

Duel ovih timova u prvom dijelu sezone odlučen je tek nakon dva produžetka i pripao je ekipi iz Goražda no ovaj put Vogošćani su odlučili da konce utakmice drže u svojim rukama od samog početka. Već nakon prvih deset minuta prednost domaćih bila je dvocifrena (23:11) i iz perioda u period se povećavala. Na poluvremenu bilo je +14 (50:36) a pred sam kraj susreta narasla je na maksimalnih +33 (89:56). Do kraja meča trener Kahriman dao je šansu i mladim igračima sa klupe pa su gosti donekle ublažili poraz na konačnih 94:69.

Emir Bačvić sa 27 postignutih poena bio je prvi strijelac meča a u ekipi Vogošće slijedili su ga Belmin Dedović sa 15, Islamović sa 14, Sijerčić sa 13 i Kasun sa 12 postignutih poena. Najbolji u redovima Radničkog bili su Trecie Miller sa 17 i Herenda sa 15 postignutih koševa.

Ovom pobjedom Vogošća je zauzela drugo mjesto na tabeli iza ekipe Bošnjaka i dva kola prije kraja regularnog dijela prvenstva nalazi se na korak do plasmana u Play-off. U narednom kolu ekipa Vogošće je slobodna dok u posljednjem kolu gostuje ekipi Konjica. Radnički u 13. kolu u Goraždu dočekuje Konjic dok u posljednjem 14. kolu gostuje lideru Bošnjaku koji je već osigurao prvo mjesto i plasman u završnicu.