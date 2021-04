7. APRIL- SVJETSKI DAN ZDRAVLJA PONOVO U ZNAKU PANDEMIJE

Svjetski dan zdravlja 7. april ove godine obilježava se u znaku pandemije koronavirusa koja je već odnijela mnoge živote. Zato pojam zdravlja u ovim okolnostima shvaćamo u pravom smislu te riječi. Postajemo svjesni što nam zdravlje znači , što ono znači za naše roditelje djecu, prijatelje. Općenito, zdravlje postaje naš prioritet.

Ove godine je pod sloganom “Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta za sve”. Nihada Kulovac, glavna sestra u Domu zdravlja Vogošća ističe da je pandemija COVID-19 dodatno istaknula činjenicu da neki ljudi mogu živjeti zdravije i imati bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih, zahvaljujući uvjetima u kojima se rađaju, rastu, žive i rade. Širom svijeta postoje oni koji imaju lošije uvjete stanovanja i lošije mogućnosti za obrazovanje, manje mogućnosti zaposlenja, veću spolnu nejednakost i imaju mali ili nikakav pristup sigurnom okruženju, čistoj vodi i zraku, sigurnoj hrani i zdravstvenim uslugama. Sve to uzrokuje bolesti koje je moguće izbjeći te šteti društvu u cjelini. Ovom prilikom Nihada ističe da su proteklih godina imali aktivnosti kada je obilježavanje dana zdravlja u pitanju, međutim ove godine to nije moguće zbog pandemije koronavirusa. Građanima savjetuje da paze na ishranu, jačaju imunitet jer je u ovim okolnostima to najbitnije kako bi sačuvali svoje zdravlje, kao i da poštuju epidemiološke mjere, a zdravstveni radnici su uvijek tu da im pomognu.

Čuvanje zdravlja i sprječavanje bolesti odgovornost je svakog od nas kako bi se i život pojedinca i cijelih zajednica unaprijedio.