KAZNE ZA SPORU VOŽNJU

U Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH ističe se da je vozač dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila svojstvima i stanju na cesti, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustoći prometa, saobraćajnim znakovima i drugim uslovima.

“Vozač ne smije smanjiti brzinu kretanja vozila do te mjere da stvara smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. Prilikom pokretanja vozila iz mjesta vozač ne smije naglo povećati brzinu kretanja, tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe, osim u slučaju opasnosti.”- objašnjava Alija Bolić pomoćnik komandira za saobraćaj u PS Vogošća.

Kada je riječ o kaznama, zakonom je propisano da će se novčanom kaznom od 30 KM kazniti vozač koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da stvara smetnje normalnom odvijanju saobraćaja. Ako je zbog takve vožnje izazvana saobraćajna nesreća, tada je propisana novčana kazna od 50 do 150 KM uz to će dobiti i jedan kazneni bod. Za izazivanje saobraćajne nesreće sporom vožnjom vozaču može biti izrečena i zabrana upravljanja vozilom u trajanju do dva mjeseca.