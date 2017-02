19. TRADICIONALNI MALONOGOMETNI TURNIR „VOGOŠĆA 2017“ – U FINALU PONOVO „ORAHOV BRIJEG“ I „SAJMIR TIHOVIĆI“

Ekipe „Orahov brijeg Zamm Mc“ i „Sajmir Tihovići“ ponovo će odmjeriti snage u finalu Tradicionalnog malonogometnog turnira koji se igra u povodu Dana reintegracije Općine Vogošća. Do reprize prošlogodišnjeg finala i jedni i drugi su stigli nakon što su slavili u večeras odigranim polufinalnim susretima.

Teži put do finala imali su igrači „Orahovog brijega“ koji su u polufinalu protiv ekipe „Srednjoškolski centar Vogošća“ nakon prvog poluvremena gubili sa 1:3. U drugom dijelu presudilo je njihovo iskustvo pa su do 37-me minute u potpusnosti preokrenuli rezultat i do posljednjih sekundi vodili sa 4:3. Najbolji igrač „srednjoškolaca“ Amir Velić svojim trećim pogotkom odveo je svoju ekipu u penale gdje je još jednom presudilo iskustvo „Orahovog brijega“.

U drugom polufinalnom susretu je bilo mnogo manje neizvjesnosti. Mehmedalija Tihić je u 16-toj minuti doveo ekipu „Sajmir Tihovića“ do vodstva da bi u posljednjom minuti prvog poluvremena autogolom izjednačio rezultat. U drugom poluvremenu prošlogodišnji finalisti su ipak stvari stavili na svoje mjesto i golovima Hastora, Sućeske i Fatića riješili pitanje pobjednika.

Završnica 19. Tradicionalnog malonogometnog turnira „Vogošća 2017“ igra se u četvrtak 23.februara u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“. Večer će biti otvoreno utakmicom za treće mjesto (19:15) u kojoj se sastaju „SŠC Vogošća“ i „Patriotska liga“ a od 20:15 u revijalnom meču nastupiće poletarci KMN Vogošća i USD Sporta. Finale i kruna večeri – duel između „Orahovog brijega“ i „Sajmir Tihovića“ na programu u 21:15. Vrijedi spomenuti da su organizatori odlučili da se na finalnoj večeri prikupljaju dobrovoljni prilozi za liječenje našeg malog sugrađanina Nedima Smječanina i pozivaju sve da se pridruže ovoj humanoj akciji.



ORAHOV BRIJEG ZAMM MC – SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA 4:4 (1:3), penali 8:7

Vogošća, SD Amel Bečković; gledalaca: 400; sudije: Edin Redžović, Amir Kadić

žuti kartoni: Edin Mujezinović (37’ – Orahov brijeg)

strijelci: 6’ 0:1 Amir Velić, 8’ 0:2 Amir Velić, 13’ 1:2 Edin Mujezinović, 15’ 1:3 Stefan Bošnjak, 31’ 2:3 Velid Banda, 36’ 3:3 Elmin Škulj, 37’ 4:3 Adnan Sućeska, 40’ 4:4 Amir Velić

penali: Adnan Sućeska, Amer Milavica, Edin Mujezinović i Velid Banda za Orahov brijeg; Amir Velić, Edvin Čardaković i Armin Milavica za SŠC Vogošća

ORAHOV BRIJEG: Eldin Hasanspahić, Muamer Polić, Adnan Sućeska, Amer Milavica, Edin Salčin, Velid Banda, Edin Mujezinović (cap), Elmin Škulj, Muamer Muftić, Abdul Gafar Sadiković; predstavnik ekipe Muamer Muftić

SŠC VOGOŠĆA: Vedad Kobiljak, Stefan Bošnjak (cap), Nedim Bjelić, Elvir Sućeska, Armin Milavica, Jusuf Mustafić, Faris Briga, Edvin Čardaković, Amir Velić, Aldin Mulahmetović; predstavnik ekipe Ankica Efendić

SAJMIR TIHOVIĆI – PATRIOTSKA LIGA VOGOŠĆA 4:1 (1:1)

Vogošća, SD Amel Bečković; gledalaca: 300; sudije: Amir Kadić, Edin Redžović

žuti kartoni: Mehmedalija Tihić (24’ – Sajmir Tihovići)

strijelci: 16’ 1:0 Mehmedalija Tihić, 20’ 1:1 Mehmedalija Tihić (autogol), 29’ 2:1 Sanin Hastor, 32’ 3:1 Haris Sućeska, 36’ 4:1 Nermin Fatić

SAJMIR TIHOVIĆI: Admir Žigović, Haris Sućeska, Nermin Fatić (cap), Mehmedalija Tihić, Sanin Hastor, Edin Čakal, Muriz Trakić, Ismar Čomaga; predstavnik ekipe Safet Kožljak

PATRIOTSKA LIGA: Kenan Gajević, Haris Fazlić (cap), Alen Omerović, Dženan Halilović, Darlis Beganović, Adnan Bjelak, Elmin Arnaut, Adnan Nurko, Emir Dovadžija; predstavnik ekipe Fikret Halilović