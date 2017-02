16.KOLO A1 KOŠARKAŠKE LIGE BIH – VOGOŠĆA TEŠKO DO BODOVA PROTIV PROMA

Ekipa Vogošće namučila se da bi upisala 12-tu ovosezonsku pobjedu i ostala na vrhu tabele A1 košarkaške lige BiH. Na domaćem parketu u odličnoj atmosferi kojoj su doprinijeli i navijači gostujuće ekipe, Vogošćani su na kraju slavili rezultatom 73:70.

Sastav iz Donjeg Vakufa pojačao se za drugi dio sezone i od starta susreta su pokazali da nemaju respekta prema lideru na tabeli. Iako su domaći imali vodstvo tokom cijelog meča nisu uspjeli riješiti pitanje pobjednika ranije pa su nam još jednom ponudili neiszvjesnu završnicu.

Prvi period utakmice završen je u korist Vogošće 15:9 no do kraja poluvremena gosti iz Donjeg Vakufa uspijevaju da to spuste na 3 poena zaostatka, 30:27.

Tokom treće četvrtine Vogošćani uspijevaju da dođu i do dvocifrene prednosti koju održavaju do 5 minuta prije kraja susreta. I onda slično kao u duelu sa Turbinom „crna rupa“ u igri Vogošće što gosti koriste da serijom od 11-0 u potpunosti vrate u meč i na minut i po prije kraja dođu do izjednačenja – 64:64. Igrač odluke bio je Elmin Džafić koji sa dvije vezane trojke, uz bolje izvođenje penala domaćih, donosi pobjedu svom timu.

Sa 12 pobjeda i 3 poraza Vogošća ostaje na prvom mjestu i pauza u narednom kolu će im dobro doći. Nedostatak Kasuna, Mustafice i Dragolja itekako se osjetio u ovom meču i do kraja treba posložiti kockice kako ne bi bilo nekih iznenađenja u duelima sa Iskrom, Travnikom i naročito Gradinom u Srebreniku.

Treba napomenuti i to da se i Košarkaški klub Vogošća uključio u akciju prikupljanja sredstava za liječenje našeg Nedima Smječanina i na ulasku u dvoranu posjetioci su mogli dati svoj prilog za akciju. Sva prikupljena sredstva biće uručena porodici malenog Nedima.

KK VOGOŠĆA – KK PROMO DONJI VAKUF 73:70

(15:9, 15:18, 21:15, 22:28)

Vogošća, SD Amel Bečković; gledalaca: 250; sudije: Pašalić, Pelja, Topoljak

VOGOŠĆA: Holjan -, Džafić 6, Peljto 19 (9 asist.), Sijerčić 3, Bešo 4, Dedović 9, Fazlić 15 (9 sk.), Bračković -, Buza 5, Klinac 3, Maksimović 9, Kurtić -; trener Ahmet Pašalić

PROMO DV: Blaškan 6 (7 sk.), Japalak 6, Mulasmajić 2, Ćurić -, Križanović 9 (5 asist., 6 sk.), Radan 20, Kalamujić 9, Čaluk -, Malkić -, Hodžić -, Ćurevac 7, Kurić 11; trener Ahmed Hodžić