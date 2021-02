1. FEBRUAR SVJETSKI DAN HIDŽABA

Danas je Svjetski dan hidžaba, poticanje na vjersku toleranciju i razumjevanje. Akcija obilježavanja Dana hidžaba veoma brzo dobila je globalne razmjere, a već nekoliko godina obilježava se i u BiH. O važnosti i značaju ovog datuma za žene muslimanke širom svijeta razgovarali smo sa Edinom Pašić, kojoj je već pet godina hidžab sastavni dio odjevanja. Istakla je da je hidžab kruna svake žene, za nju ovaj datum je izuzetno važan, proteklih godina obilježavali su taj dan šetnjom Baščaršijom, međutim ove to nisu u mogućnosti zbog pandemije koronavirusa. Ovom prilikom Edina je istakla da su doista žene sa hidžabom ljepše, žao joj je što to nije učinila i ranije. Sa nama je podjelila i to da je njena unuka Nedžla u šestom razredu odlučila da nosi hidžab, kaže da je to njena kruna što je sebi stavila na glavu i da je hrabra i istrajala u tome. Poručila je svim muslimankama koje se odluče na ovakav korak da to urade što ranije jer će im hidžab biti ponos i čast kao što je njoj.